Собянин накануне Дня города осмотрел новые объекты на ВДНХ
Мэр российской столицы Сергей Собянин накануне Дня города побывал сегодня на ВДНХ и ознакомился с новыми объектами на выставке. Градоначальник осмотрел ландшафтный парк, побывал в павильонах «Цветоводство и озеленение», «Коневодство», «Микробиологическая промышленность». Он также проинспектировал будущий Музей Гаража особого назначения Федеральной службы охраны РФ.
В рамках комплексной реконструкции ВДНХ продолжает набирать популярность среди горожан и гостей столицы, отметил Собянин. За время работ уже полностью восстановлен ландшафт выставки. По оценке мэра, это был самый трудоёмкий и сложный этап работ. Были восстановлены инженерные сети, проведено благоустройство, посажены деревья, кустарники, цветы.
Теперь всех уголках ВДНХ можно свободно гулять, наслаждаясь природой и открывающимися красотами. Сергей Собяин добавил, что продолжаются работы по восстановлению на территории выставки памятников архитектуры. В данный момент работы идут в павильонах «Узбекистан», коневодства, цветоводства, строится новый - «Росатом».
В планах до конца текущего года - создание ландшафтного аттракциона «Лента Мёбиуса». Это непрерывный пешеходный маршрут, который пройдёт по несущей конструкции в виде знака бесконечности в зоне «Природа культивируемая». Длина маршрута составит около 300 м, а высота конструкции - около 8 м.
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