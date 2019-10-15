Собянин наградил работников скорой помощи в честь 100-летия службы

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе торжественной церемонии вручил почетные награды медикам в честь столетнего юбилея скорой помощи российской столицы. Награждение состоялось в Белом зале мэрии. По словам градоначальника, московская скорая помощь может дать сто очков вперед аналогичным службам во многих городах мира.

«Очень важно, что в таком огромном городе, где с самыми крутыми мигалками никуда особо не доедешь, вы умудряетесь доехать до ДТП или случая, когда происходит инсульт, инфаркт, буквально в считанные минуты. Это, конечно, дорогого стоит», - подчеркнул Сергей Собянин.

Мэр также отметил высокую техническую оснащённость неотложки, однако подчеркнул, что самое главное в работе службы - люди, которые вкладывают душу в свой труд. От имени горожан Сергей Собянин выразил признательность сотрукам сокрой помощи.

Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова начала работать 15 октября 1919 года. Сейчас это самая большая в Европе медицинская организация, в которой работают более 11 тысяч человек.

