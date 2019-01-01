Собянин наградил доктора Рошаля премией «Легенда века»

Мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии Дня медицинского работника вручил столичным врачам премии города и Благодарственные письма. В частности, врач Леонид Рошаль удостоился премии «Легенда века» за выдающийся вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки, многолетнюю работу по оказанию неотложной хирургической и травматологической помощи детям.

Леонид Рошаль - президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы. Всего дипломы лауреатов и благодарственные письма градоначальника получили 44 человека.

Премия учреждена в 2001 году, она присуждается россиянам, которые достигли уникальных и признанных во всем мире высокопрофессиональных результатов, внесли выдающийся вклад в политическое, социально- экономическое, научно-техническое и культурное развитие российской столицы.

