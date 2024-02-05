Собянин: На северо-востоке Москвы ввели 41 дом по программе реновации

Более 12 тысяч человек получили квартиры в Северо-Восточном административном округе Москвы в рамках программы реновации жилфонда. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Квартиры по реновации в СВАО получили уже больше 12,3 тысячи человек. В целом в Северо-Восточном округе в программу включено 499 домов – 86,5 тысячи жителей», – добавил он.

На данный момент в эксплуатацию введен 41 дом. Еще 29 проектов находятся с стадии строительства, и 23 на стадии проектирования.

По словам мэра Москвы, в округе также растет и социальная инфраструктура. В Алтуфьевском районе возводят детский сад на 200 воспитанников. В будущем там появится еще один детский сад и школа. В районе Отрадное построят детсад на 250 мест и школу на 600 учеников. Школа для 500 учащихся также запланирована в районе Марфино. В районе Северное Медведково появится спортивный комплекс с катком, а в Бутырском районе возведут спорткомлекс с бассейном.

