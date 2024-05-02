Собянин: На линии МЦД вышел поезд нового поколения «Иволга 4.0»

На линию МЦД со станции «Нижегородская» был запущен поезд нового поколения «Иволга 4.0», сообщает агентства городских новостей «Москва».

В церемонии выхода поезда приняли участие генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров и мэр Москвы Сергей Собянин. Он напомнил, что новый поезд на 97% создан из российских комплектующих.

«Сегодня на МЦД-1, МЦД-2 полностью обновлен подвижной состав. На МЦД-3 будет закончен в этом году. В следующем году – на МЦД-4. Таким образом 100% подвижного состава на диаметрах будут новыми», – заявил мэр столицы.

В свою очередь Белозеров сообщил, что в столице созданы условия для реализации проектов, которые тиражируют в другие субъекты РФ.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, «Иволга» выпускается российским разработчиком АО «Трансмашхолдинг». По сравнению с поездами предыдущих поколений в новом среднее ускорение увеличилось на 10%. Также в вагонах есть третья дверь, которая позволяет пассажирам быстрее заходить и высаживаться из поезда.

