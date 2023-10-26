Собянин: На Красной площади 5–7 ноября будет работать музей под открытым небом
Музей под открытым небом заработает на Красной площади 5-7 ноября в честь 82-й годовщины военного парада 1941 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Экспозиция познакомит с историей начала Великой Отечественной войны и бытом жителей Москвы того времени, которые героически защищали свой город», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Кроме того, здесь пройдут театрализованные представления о жизни простых горожан во время событий осени 1941 года. Также на Красной площади покажут военную технику времен Великой Отечественной, в том числе танк Т-34, зенитную пушку АЗП-39, бронеавтомобиль ФАИ-М.
Любой желающий сможет бесплатно посетить музей 5-7 ноября с 10:00 до 20:00.
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