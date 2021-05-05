Собянин: Москвичи воспользовались услугами и сервисами на mos.ru 2 млрд раз
Жители столицы воспользовались услугами mos.ru два миллиарда раз, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.
Собянин отметил, что деятельность портала началась в 2011 году с электронного оформления разрешения на работу таксиста. Сейчас более 380 услуг доступны круглосуточно. На портале зарегистрировано 13,9 миллионов пользователей, что превышает население Москвы.
Мэр добавил, что в идеальных условиях посетитель сайта должен лишь заполнить заявление, а все остальные документы власти должны запрашивать сами. «Пока это еще цель, но мы к ней идем максимально быстрыми темпами», — подчеркнул Собянин.
На сайт чаще всего заходят через электронный дневник. Пользователи также в основном проверяют показатели счетчиков воды и наличие автомобильных штрафов. Собянин отметил, что власти города планируют ввести на портал искусственный интеллект, который будет информировать граждан о возможных льготах в различных жизненных ситуациях.
Мэр добавил, что сервис электронных услуг позволяет москвичам суммарно экономить около двух дней в год, которые они раньше тратили на посещение разных контор.
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