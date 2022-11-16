Собянин: Москвичи проголосуют за формат новогодних праздников на «Активном гражданине»
Формат празднования Нового года в Москве определят с помощью голосования на портале «Активный гражданин». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Градоначальник выразил уверенность, что Москве не следует закупать новые новогодние конструкции. Однако столица «должна быть украшена и приветлива», чтобы у жителей города была возможность прогуляться, пообщаться друг с другом, зарядиться новогодним и рождественским настроением.
«Как всегда, в таких случаях решать вам, дорогие друзья. Предлагаю проголосовать на "Активном гражданине"», - написал Собянин на своем персональном сайте.
Мэр отметил, что новогодние и рождественские праздники — самые любимые как для детей, так и для взрослых, они наполнены вековыми традициями, радостью и светлыми ожиданиями. При этом Собянин указал, что Россия за всю свою историю пережила множество трагических событий. В частности, одним из самых драматических моментов была битва под Москвой в 1941 году, когда и люди, и экономика испытывали «чудовищное напряжение».
«Половина европейской части страны была под пятой оккупантов. Каждая копейка была на счету. И, казалось бы, ни о каких праздниках не могло быть и речи. Страна должна была погрузиться в непрекращающийся траур. Но если мы обратимся к хронике тех лет, то увидим, что это не так. Назло невзгодам, назло врагам - в окопах и блиндажах, в бомбоубежищах, на заводах и фабриках, в Большом театре, в городских парках решили сделать праздник для детей и взрослых», — подчеркнул мэр.
По словам Собянина, страна не впала в депрессию, забыв о традициях и человеческих радостях, как «нужно было врагу». Градоначальник подчеркнул, что сейчас, когда тысячи россиян сражаются за независимость Родины, «перед нами тоже встает выбор»: отказаться от праздников «во имя мифической экономии, во имя показного сострадания» или остаться людьми, которые не забывают традиций, «не теряют духа, не впадают в уныние, верят в победу».
«Может, все-таки не надо отменять новогодние мероприятия. Может, лучше считать не экономию на праздниках, а доходы от них - что позволит кратно больше направить на поддержку участников специальной военной операции. <...> Может, не отменять, а посвятить праздник нашим воинам и людям, которые не покладая рук работают в ОПК, строят оборонительные сооружения, восстанавливают разрушенные дома. Сегодня из-за собственной безумной санкционной войны Европа погружается в темноту. Зачем нам делать то же самое?» - написал Собянин.
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