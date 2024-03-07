Собянин: Москва закупит новые электровелосипеды для городского проката
Велопрокат Москвы в текущем сезоне пополнится тремя тысячами новых электровелосипедов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Как отметил градоначальник, велопрокат Москвы является одним из крупнейших в мире.
«Совместно с банком ВТБ планируем и дальше развивать проект – в ближайшие пару лет будем закупать по 3 тыс. электровелосипедов ежегодно», — написал Собянин в своем официальном Telegram-канале.
Мэр указал, что в будущем планируется локализовать сборку велосипедов для городского проката.
По словам Собянина, прокатные станции сервиса «Велобайк» есть почти во всех районах столицы, в том числе за пределами МКАД, а также в Балашихе. В 2015 году велосипеды использовали в среднем 3 тысячи раз в сутки, в 2023-м их стали брать в четыре раза чаще. В прошлом сезоне в Москве появились электровелосипеды нового поколения, которые не нуждаются в специальных станциях: начать или завершить поездку можно на любой столичной парковке для самокатов и велосипедов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Прибалтику
- Российские теннисисты не выступят на Олимпиаде 2024 года в миксте
- Глава МИД Нигерии: Страна планирует подать заявление на вступление в БРИКС
- Минобороны: Над Курской, Брянской и Тульской областями сбили шесть БПЛА
- Продюсер Максим Фадеев выпустит первую песню своей мамы
- ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Брянской областью
- В Благовещенске задержан живодер, убивший собаку
- СМИ: Байден хочет увеличить расходы Пентагона
- На Шагонарской ТЭЦ в Туве запустили первый котел
- Госдума: новое контрнаступление станет для ВСУ суицидом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru