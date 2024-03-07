Собянин: Москва закупит новые электровелосипеды для городского проката

Велопрокат Москвы в текущем сезоне пополнится тремя тысячами новых электровелосипедов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, велопрокат Москвы является одним из крупнейших в мире.

«Совместно с банком ВТБ планируем и дальше развивать проект – в ближайшие пару лет будем закупать по 3 тыс. электровелосипедов ежегодно», — написал Собянин в своем официальном Telegram-канале.

Мэр указал, что в будущем планируется локализовать сборку велосипедов для городского проката.

По словам Собянина, прокатные станции сервиса «Велобайк» есть почти во всех районах столицы, в том числе за пределами МКАД, а также в Балашихе. В 2015 году велосипеды использовали в среднем 3 тысячи раз в сутки, в 2023-м их стали брать в четыре раза чаще. В прошлом сезоне в Москве появились электровелосипеды нового поколения, которые не нуждаются в специальных станциях: начать или завершить поездку можно на любой столичной парковке для самокатов и велосипедов.

