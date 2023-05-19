Собянин: Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира

Москва вошла в пятерку самых ярких городов планеты, написал в своем Telegram-канале мэр Сергей Собянин.

Он отметил, что за 12 лет уровень освещенности столицы вырос в два раза. Градоначальник добавил, что при наружном освещении используются энергоэффективные технологии.

«Город выглядит ночью не просто светлым, а даже сказочным», - написал мэр.

23 моста через Москву-реку и Яузу оформлены как самоцветы, Лужнецкий мост напоминает агат и кварц, Крымский – рутил и кварц, а Большой Москворецкий мост – опал.

Собянин напомнил, что на пешеходных улицах в центре Москвы всегда сияют тысячи огней инсталляции «звездное небо».

