Собянин: Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира
19 мая 202319:02
Москва вошла в пятерку самых ярких городов планеты, написал в своем Telegram-канале мэр Сергей Собянин.
Он отметил, что за 12 лет уровень освещенности столицы вырос в два раза. Градоначальник добавил, что при наружном освещении используются энергоэффективные технологии.
«Город выглядит ночью не просто светлым, а даже сказочным», - написал мэр.
23 моста через Москву-реку и Яузу оформлены как самоцветы, Лужнецкий мост напоминает агат и кварц, Крымский – рутил и кварц, а Большой Москворецкий мост – опал.
Собянин напомнил, что на пешеходных улицах в центре Москвы всегда сияют тысячи огней инсталляции «звездное небо».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский встретится с Байденом на саммите G7 в Японии
- Представителям США отказали в консульском посещении арестованного в России журналиста
- СМИ: ВС РФ уничтожили штаб бригады ВСУ «Эдельвейс»
- Экс-президенту США Обаме запретили въезд в Россию
- СМИ: США и союзники предоставят Украине истребители F-16
- Блинкен: США ввели санкции в отношении более 200 физических и юридических лиц России
- Greenpeace объявила об уходе из России
- «Мы провели ряд мероприятий»: Пригожин ответил на слухи о гибели Залужного
- Первый Московский летний фестиваль музыки «Зарядье» откроется концертом 1 июня
- Эксперты заявили об отсутствии ажиотажного спроса на туры в Грузию
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru