Собянин: Москва подготовилась к отопительному сезону точно в срок

Несмотря на сжатые сроки, столичную систему ЖКХ удалось подготовить к прохождению осенне-зимнего периода, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города напомнил, что из-за пандемии коронавируса сроки начала работ были сдвинуты на два месяца – на июль. Потребовалось создать дополнительные бригады, работников ЖКХ перевели на круглосуточный режим работы.

«Сегодня готовность полная для прохождения этого сложного периода», - сказал градоначальник, отметив, что систему подготовили вовремя: осень наступает быстро, и на улице уже довольно прохладно.

В четверг Собянин осмотрел насосно-перекачивающую станцию «Бирюлево-Борисовская» ПАО «МОЭК», где недавно завершили модернизацию оборудования. Объект обслуживает 400 тысяч жителей четырёх района, работы на нём велись с прошлого года. Там заменили тепломеханического и электротехнического оборудование, установили клапаны от резкого повышения давления и перевели станцию на автоматический режим работы.

