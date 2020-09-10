Собянин: Москва подготовилась к отопительному сезону точно в срок
Несмотря на сжатые сроки, столичную систему ЖКХ удалось подготовить к прохождению осенне-зимнего периода, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Глава города напомнил, что из-за пандемии коронавируса сроки начала работ были сдвинуты на два месяца – на июль. Потребовалось создать дополнительные бригады, работников ЖКХ перевели на круглосуточный режим работы.
«Сегодня готовность полная для прохождения этого сложного периода», - сказал градоначальник, отметив, что систему подготовили вовремя: осень наступает быстро, и на улице уже довольно прохладно.
В четверг Собянин осмотрел насосно-перекачивающую станцию «Бирюлево-Борисовская» ПАО «МОЭК», где недавно завершили модернизацию оборудования. Объект обслуживает 400 тысяч жителей четырёх района, работы на нём велись с прошлого года. Там заменили тепломеханического и электротехнического оборудование, установили клапаны от резкого повышения давления и перевели станцию на автоматический режим работы.
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