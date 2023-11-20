Собянин: Москва — лидер в Европе по числу инновационных электробусов

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с профессиональным праздником работников транспорта, отметив, что благодаря отвечающему высоким мировым стандартам транспорту Москва — один из наиболее удобных для жизни мегаполисов. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.

«В любой сезон и в любую погоду больше 200 тыс. специалистов трудятся для того, чтобы поездки по городу были комфортными, безопасными и быстрыми. Как результат – москвичи доверяют московскому транспорту, который продолжает динамично развиваться», – подчеркнул Собянин.

Как напомнил мэр, в текущем году полностью запустили Большую кольцевую линию метро, открыли третий, четвертый маршруты Московских центральных диаметров и станцию метро «Аэропорт Внуково». Кроме того, в столице начали курсировать электрические суда на маршрутах регулярного речного транспорта, обновляется подвижной состав, применяются инновационные электробусы.

Собянин поблагодарил работников транспорта за профессионализм, добросовестный труд, большой вклад в развитие Москвы и повышение качества жизни горожан.

«Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе», – добавил мэр.

