Собянин: Москва компенсирует промышленникам часть затрат на лизинг оборудования

В Московском фонде поддержки промышленности и предпринимательства намерены выделить 400 миллионов рублей на компенсации промышленным предприятиям за лизинг оборудования. Об этом сообщает мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, подобная поддержка позволит привлечь дополнительно 2,5 миллиарда инвестиций на переоборудование городских предприятий.

«Размер поддержки будет зависеть от процентной ставки по договору лизинга и составит не больше 300 миллионов рублей за три года при покупке отечественного оборудования и не больше 100 миллионов за приобретение импортного», - сообщает Собянин.

Предприятия Москвы также могут рассчитывать на компенсацию процентной ставки по кредитам на подключение объектов к системам инженерно-технического обеспечения.

Программа поддержки городской промышленности утверждена правительством города в 2022 году. По итогу 2023 года поддержку Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства получили более 40 промышленных компаний. При этом на один рубль по программе льготного инвестиционного кредитования приходится до 55 рублей частных инвестиций.

