Собянин: Московскому метрополитену исполнилось 89 лет
15 мая 202410:19
Московскому метрополитену исполняется 89 лет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Как отметил градоначальник, 89 лет назад была открыта первая линия метро Москвы, проходившая от «Сокольников» до «Парка культуры» и имевшая ответвление от «Охотного Ряда» до «Смоленской».
«Сегодня в метро, включая Московское центральное кольцо, 294 станции», — написал Собянин.
Мэр также указал, что средний возраст вагонов метро — около 12 лет. Власти города обновили 74% парка.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В центре Стамбула загорелся Египетский рынок
- Группа «Кипелов» поедет с концертами в новые регионы России
- Росавиация сообщила о снятии ограничений на работу аэропорта Казани
- Путин назначил новых глав регионов
- Путин назначил Алексея Беспрозванных и.о. губернатора Калининградской области
- Число бронирований россиянами отелей за рубежом на июнь выросло на 57% за год
- Умер советский режиссер Равшан Откиров
- Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Татарстаном
- Министр обороны Швеции заявил, что страна пока не будет отправлять военных на Украину
- Аэропорты Казани и Нижнекамска временно перестали принимать и отправлять рейсы
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru