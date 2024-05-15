Собянин: Московскому метрополитену исполнилось 89 лет

Московскому метрополитену исполняется 89 лет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Как отметил градоначальник, 89 лет назад была открыта первая линия метро Москвы, проходившая от «Сокольников» до «Парка культуры» и имевшая ответвление от «Охотного Ряда» до «Смоленской».

«Сегодня в метро, включая Московское центральное кольцо, 294 станции», — написал Собянин.

Мэр также указал, что средний возраст вагонов метро — около 12 лет. Власти города обновили 74% парка.

