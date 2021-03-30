Собянин: Московское образование справилось с вызовами 2020 года

Президиум правительства Москвы во главе с мэром Сергеем Собяниным пришёл к выводу, что столичная система образования справилась с вызовами и задачами, которые стояли перед ней в 2020 году. Основным результатом стало обеспечение непрерывного и качественного образовательного процесса в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Уровень знаний и конкурентоспособности столичных школьников сохранился на высоком уровне, несмотря на пандемию. В частности, это продемонстрировали результаты ЕГЭ: в 2020 году 38,8% московских выпускников школ набрали 220 и более баллов по трем предметам, говорится в материалах московской мэрии. Школьники Москвы также завоевали 10 золотых и семь серебряных медалей на международных предметных олимпиадах.

В марте прошлого года московская система образования перешла на дистанционный формат, который для старшеклассников сохранился до конца 2020 года. При очном обучении были введены дополнительные меры предосторожности с целью минимизировать передвижение и контакты учащихся в школах.

В новом режиме дистанционного обучения учащиеся использовали электронные образовательные ресурсы, в том числе сервис «Мои достижения» портал дистанционного и электронного обучения distance.mosedu.ru, приложение «Дошкольники» и библиотеку Московской электронной школы.

