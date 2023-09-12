Собянин: Московский урбанистический форум посетили более 7,5 млн человек

В этом году Московский урбанистический форум (МУФ) посетили более 7,5 миллионов человек. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.

Форум проходил больше месяца, в нем были четыре городских площадки: «Зарядье», Гостиный двор, выставочный зал «Манеж» и «Лужники», уточнил он.

МУФ стал главным летним фестивалем столицы с разнообразной культурно-развлекательной программой, подытожил Сергей Собянин.

