Собянин: Московский скоростной диаметр разгрузит самую напряженную часть МКАД на юго-востоке и юге

Московский скоростной диаметр (МСД) разгрузит самую напряженную часть МКАД на юго-востоке и юге, рассказал Сергей Собянин. Он также добавил, что Южную рокаду достроят до конца года. Об этом он написал в блоге на своём персональном сайте.

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Мэр столицы подчеркнул, что объемное дорожное строительство является самой заметной частью транспортной программы властей Москвы. Именно новые наземные эстакады, в отличие от подземного метро, способен оценить каждый, кто передвигается по московским дорогам.

«На встрече с жителями Юго-Восточного округа рассказываю, как начиналось и когда закончится нынешнее грандиозное дорожное строительство в Москве», - отметил Собянин.

По его словам, благодаря новым магистралям, увеличилась скорость движения на МКАД и Третьем транспортном кольце (ТТК) с восточной стороны.

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Фото: пресс-служб мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:СтроительствоДорогаСергей Собянин

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