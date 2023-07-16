Собянин: Московский скоростной диаметр разгрузит самую напряженную часть МКАД на юго-востоке и юге

Мэр столицы подчеркнул, что объемное дорожное строительство является самой заметной частью транспортной программы властей Москвы. Именно новые наземные эстакады, в отличие от подземного метро, способен оценить каждый, кто передвигается по московским дорогам.

«На встрече с жителями Юго-Восточного округа рассказываю, как начиналось и когда закончится нынешнее грандиозное дорожное строительство в Москве», - отметил Собянин.

По его словам, благодаря новым магистралям, увеличилась скорость движения на МКАД и Третьем транспортном кольце (ТТК) с восточной стороны.

