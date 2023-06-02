В Москве рассказали о ходе строительства развязки МКАД-Липецкая улица
Строительство транспортной развязки на пересечении МКАД и Липецкой улицы на юге столицы завершено на 67%, рассказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов в ходе пресс-показа Сабуровского моста.
По его словам, эта развязка является ключевым элементом транспортной инфраструктуры юга столицы. Строительные работы планируется завершить уже в этом году, отметил глава строительного департамента.
Загрутдинов подчеркнул, что новая развязка позволит гостям и жителям столицы комфортно выезжать на трассу М-4 «Дон» и экономить время в дороге на южном участке МКАД. Руководитель столичного департамента строительства напомнил, что реконструкция «клеверных» развязок на МКАД проводится по поручению градоначальника Сергея Собянина. До 2024 года реконструируют 22 таких объекта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru