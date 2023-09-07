Собянин: Метро и МЦК в День города будут работать всю ночь
7 сентября 202308:26
Метро и Московское центральное кольцо (МЦК) 9-10 сентября будут работать круглосуточно в честь Дня города в столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«В ночь с 9 на 10 сентября поезда будут ходить без перерыва. На МЦК до 23:30 интервал движения составит 4 минуты, после – 8 минут», — написал градоначальник в официальном Telegram-канале.
Собянин добавил, что 16 ночных маршрутов столичного наземного транспорта будут работать в обычном режиме. Как указал мэр, меры приняты для удобства москвичей и гостей города.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru