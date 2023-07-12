Собянин: Медицинский центр в Коммунарке является комплексом мирового уровня
Сергей Собянин в своем блоге на официальном сайте назвал медицинский центр в Коммунарке комплексов мирового уровня.
Он отметил, что на этом месте построена не просто улица, а «настоящий медицинский город», которым не уступает по параметрам лучшим медицинским центрам планеты.
Собянин назвал Коммунарку известным центром по борьбе с коронавирусом. Он отметил, что медицинский центр стал сложнейшим с точки зрения технологий, и на сегодняшний день он находится в резерве.
В этом году были достроены практически все корпуса медицинского центра. Недостроенной остается лучевая терапия для онкозаболеваний, подытожил мэр.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru