Собянин: Медицинский центр в Коммунарке является комплексом мирового уровня

Сергей Собянин в своем блоге на официальном сайте назвал медицинский центр в Коммунарке комплексов мирового уровня.

Он отметил, что на этом месте построена не просто улица, а «настоящий медицинский город», которым не уступает по параметрам лучшим медицинским центрам планеты.

Собянин назвал Коммунарку известным центром по борьбе с коронавирусом. Он отметил, что медицинский центр стал сложнейшим с точки зрения технологий, и на сегодняшний день он находится в резерве.

В этом году были достроены практически все корпуса медицинского центра. Недостроенной остается лучевая терапия для онкозаболеваний, подытожил мэр.

