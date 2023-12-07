Собянин: Люберецкие очистные сооружения соответствуют лучшим экостандартам

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об окончании многолетней работы по реконструкции Люберецких очистных сооружений, которые являются самыми крупными в Европе, сообщает пресс-служба московского правительства.

По его словам, на объекте была полностью заменена механическая очистка и построен второй блок, а ультрафиолетовая очистка воды и обеззараживание обеспечивается теперь на 100%.

«Огромные работы проведены по снижению выбросов неприятных запахов, которые мучали близлежащие районы. В целом, количество таких выбросов снизилось за последние годы в 10 раз», – сказал градоначальник.

Гендиректор АО «Мосводоканал» Александр Пономаренко, в свою очередь, указал, что благодаря новым технологическим решениям вода, которая сбрасывается в Москву-реку, чище, чем в момент забора.

Глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева добавила, что запуск ультрафиолетового обеззараживания воды позволяет уничтожать «всю патогенную микрофлору», в результате чего «спуск в Москву-реку идёт без превышения нормативов».

