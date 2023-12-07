Собянин: Люберецкие очистные сооружения соответствуют лучшим экостандартам
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об окончании многолетней работы по реконструкции Люберецких очистных сооружений, которые являются самыми крупными в Европе, сообщает пресс-служба московского правительства.
По его словам, на объекте была полностью заменена механическая очистка и построен второй блок, а ультрафиолетовая очистка воды и обеззараживание обеспечивается теперь на 100%.
«Огромные работы проведены по снижению выбросов неприятных запахов, которые мучали близлежащие районы. В целом, количество таких выбросов снизилось за последние годы в 10 раз», – сказал градоначальник.
Гендиректор АО «Мосводоканал» Александр Пономаренко, в свою очередь, указал, что благодаря новым технологическим решениям вода, которая сбрасывается в Москву-реку, чище, чем в момент забора.
Глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева добавила, что запуск ультрафиолетового обеззараживания воды позволяет уничтожать «всю патогенную микрофлору», в результате чего «спуск в Москву-реку идёт без превышения нормативов».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ обстреляли курскую деревню Елизаветовка
- КДК подтвердил дисквалификацию Карпина и Абаскаля
- Евросоюз передал Китаю список компаний, игнорирующих санкции против России
- Украина ввела санкции против 185 граждан РФ и других стран
- В Рязанской области из-за взрыва на полигоне погиб сотрудник Росгвардии
- Путин заявил, что мировую экономику ожидает «настоящая революция»
- Костин: возврата экономики РФ к прежней системе уже не будет
- Импорт сигарет в РФ удвоился за 10 месяцев
- Минюст и ФСИН предложили сделать тюремные робы женщин повеселее
- Путин поддержал повышение ключевой ставки ЦБ РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru