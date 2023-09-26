Собянин: Количество точек городского Wi-Fi в Москве составляет почти 25 тысяч

Количество точек подключения к городской сети Wi-Fi в Москве в текущем году почти достигло 25 тысяч. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, московской сети Wi-Fi исполнилось 10 лет, она является одной из самых крупных и разветвленных в мире. История Wi-Fi в Москве началась с Фрунзенской набережной, в 2013-м первые точки появлялись в парках и студенческих общежитиях.

«Спустя три года Wi-Fi заработал на центральных улицах, а в 2017 году мы подключили первые библиотеки и учреждения культуры», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

По словам мэра, максимальный объем трафика приходится на студенческие общежития. К интернету активно подключаются на Охотном Ряду, Манежной площади, Никитском бульваре, в Парке Горького и музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино».

Сеть Wi-Fi в Москве стабильная и бесшовная, подключаться к ней можно, перемещаясь по столице и не проходя повторную авторизацию в течение суток.

