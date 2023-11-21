Собянин: Катки с искусственным льдом в Москве откроются 24 ноября
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о подготовке инфраструктуры для зимнего отдыха в столице.
Градоначальник сообщил, что катки с искусственным льдом откроются в пятницу, 24 ноября. Также в парках и скверах начнут работать трассы для катания на лыжах и снегоходах, горнолыжные склоны.
В качестве примера Собянин привел парк «Яуза». Там откроют катки, лыжные трассы протяженностью 10 километров и самую большую в Москве естественную снежную горку у Ростокинского акведука.
Два новых катка заработают в Парке 850-летия Москвы. В парке Северного речного вокзала будет действовать бесплатный каток, в «Лужниках» откроется лыжно-биатлонная трасса. Также в олимпийском комплексе пройдет праздник «Зимний день Московского спорта».
В начале декабря Москву украсят гирляндами и праздничными конструкциями, добавил мэр.
В прошлом сезоне в Москве работало более четырех тысяч площадок для зимнего досуга. Большинство из них оборудовали в жилых кварталах и районных парках.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- NBC: Израиль и ХАМАС предварительно договорились об освобождении заложников
- Иноагентам предложили запретить въезд в Россию
- Telegram оштрафовали за неудаление фейков о российской армии
- Объем выдачи ипотеки на строительство частных домов вырос в 2-3 раза
- Две машины сгорели на парковке ТЦ «Авиапарк» в Москве
- Граждане России стали чаще интересоваться национальной кухней
- СМИ: певицу Люсю Чеботину заметили со звездой «Холостяка» Гранковым
- В Госдуме предложили пересмотреть критерии отправки преступников на фронт
- Режиссер Люк Бессон посетит Всемирный фестиваль молодежи в России
- Прилучный снимется в фильме «Неприличные гости» вместе с женой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru