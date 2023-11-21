Собянин: Катки с искусственным льдом в Москве откроются 24 ноября

Градоначальник сообщил, что катки с искусственным льдом откроются в пятницу, 24 ноября. Также в парках и скверах начнут работать трассы для катания на лыжах и снегоходах, горнолыжные склоны.

В качестве примера Собянин привел парк «Яуза». Там откроют катки, лыжные трассы протяженностью 10 километров и самую большую в Москве естественную снежную горку у Ростокинского акведука.

Два новых катка заработают в Парке 850-летия Москвы. В парке Северного речного вокзала будет действовать бесплатный каток, в «Лужниках» откроется лыжно-биатлонная трасса. Также в олимпийском комплексе пройдет праздник «Зимний день Московского спорта».

В начале декабря Москву украсят гирляндами и праздничными конструкциями, добавил мэр.

В прошлом сезоне в Москве работало более четырех тысяч площадок для зимнего досуга. Большинство из них оборудовали в жилых кварталах и районных парках.

