Собянин: К работе вернулись свыше 90% предприятий Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что в столице после отмены ограничений вернулись к работе более 90% предприятий. Об этом мэр написал в блоге на своем персональном сайте.



Собянин выразил благодарность предпринимателям, так как они обеспечили город всем необходимым во время пандемии. По его словам, в кратчайшие сроки промышленность наладила выпуск санитайзеров и средств защиты. Мэр отметил бесперебойную работу продуктовых магазинов и такси, а также подчеркнул, что множество повседневных услуг жители региона в этот период могут получить с помощью курьеров или онлайн.



Глава Москвы также напомнил, что в помощь московскому бизнесу городское правительство уже приняло три пакета мер поддержки в размере 85 млрд рублей. Как утверждает Собянин, разными формами поддержки уже воспользовались 34,8 тысяч организаций, в которых работают свыше 750 тысяч человек. Представители других пострадавших отраслей, которые еще не возобновили деятельность, получили налоговые льготы и рассрочки по уплате аренды и других обязательных платежей.