Собянин: К началу будущего учебного года в ТиНАО откроется новая школа

В ТиНАО к 1 сентября 2024 года намерены открыть новую школу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Современная школа. Здесь есть медиатека, современные классы, два спортзала. Рядом дома, парк», – сказал он.

Нова школа будет расположена в пешей доступности от станции «Силикатная» МЦД-2. По словам мэра, на данный момент новые жилые дома в Москве вводятся в эксплуатацию одновременно с объектами инфраструктуры и благоустройством территорий.

Строительство новой школы началось в 2022 году за счет застройщика жилого квартала. Здание будет рассчитано на 1,2 тысячи учеников. До 2026 года в в ТиНАО появится еще около 80 новых объектов образования.

В общей сложности в Москве с 2011 года построено 611 объектов образования, в том числе 183 школы.

