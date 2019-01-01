Собянин и Воробьёв открыли ж/д платформу у «Сколково»
Мэр российской столицы Сергей Собянин вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым и министром транспорта РФ Евгением Дитрихом открыл остановку «Инновационный центр «Сколково». Она расположена на 19 километре Смоленского направления МЖД, передает АГН «Москва».
По словам Собянина, новый транспортно-пересадочный узел в районе «Сколково» сокращает время в пути в несколько раз. Гораздо быстрее можно будет добраться от Белорусского вокзала до «Сколково», в котором работают уже больше 20 тысяч человек.
Градоначальник также рассказал о продолжении реконструкции Смоленского направления МЖД. Количество поездов здесь уже увеличено на 40%. До конца текущего года будет построен четвертый главный путь от Одинцова до Белорусского вокзала. После этого число поездов увеличится ещё на 30%, интервал между электричками составит 3,5 минуты.
В свою очередь Андрей Воробьев сообщил, что осенью планируется увеличить количество перевозок на Ярославском направлении - Мытищи, Пушкино, Королев.
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