Собянин: Готовность дворца спорта в Некрасовке составляет 90%

Готовность дворца спорта, который строится для жителей Некрасовки, составляет 90%. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что строительство будет полностью завершено летом. По словам Собянина, спорткомплекс с современными залами, бассейнами и ледовой ареной станет центром притяжения для жителей столичного района.

Собянин рассказал о планах развития спортивной инфраструктуры Москвы в этом году

Так, мэр рассказал, что в трехэтажном здании площадью свыше 21 тысячи «квадратов» будут размещены 12 функциональных зон. Таким образом, посетителям предложат занятия по хоккею, фигурному катанию, плаванию, шахматам, хореографии и ритмической гимнастике, а также единоборствам, экстремальным видам спорта и скалолазанию.

Собянин подчеркнул, что здание уже подключено к централизованным коммуникациям, на ледовом поле готовы трибуны, а работы в зоне бассейнов завершены.

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Фото: www.mos.ru
ТЕГИ:МоскваСтроительство
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