Собянин: Готовность дворца спорта в Некрасовке составляет 90%
Готовность дворца спорта, который строится для жителей Некрасовки, составляет 90%. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что строительство будет полностью завершено летом. По словам Собянина, спорткомплекс с современными залами, бассейнами и ледовой ареной станет центром притяжения для жителей столичного района.
Так, мэр рассказал, что в трехэтажном здании площадью свыше 21 тысячи «квадратов» будут размещены 12 функциональных зон. Таким образом, посетителям предложат занятия по хоккею, фигурному катанию, плаванию, шахматам, хореографии и ритмической гимнастике, а также единоборствам, экстремальным видам спорта и скалолазанию.
Собянин подчеркнул, что здание уже подключено к централизованным коммуникациям, на ледовом поле готовы трибуны, а работы в зоне бассейнов завершены.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+12 301 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+8 685 / сут.
- Будапешт назвал Киеву условие ратификации членства Украины в ЕС
- Песков: Кремль не участвует в полемике между Кадыровым и депутатом Соболевым
- В Киеве зафиксировали превышение уровня загрязнения воздуха в 11 раз
- В России резко выросло число финансовых мошенников
- Глава Европарламента призвала передать Украине истребители
- Блинкен допустил поставки американских истребителей Украине в будущем
- Песков: США не обращались к России после публикации Херша
- Песков не подтвердил и не опроверг телефонный разговор Путина и Плотницкого
- Чешская компания потребовала у «Газпрома» 45 миллионов долларов
- Собянин: Готовность дворца спорта в Некрасовке составляет 90%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru