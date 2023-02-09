Собянин: Готовность дворца спорта в Некрасовке составляет 90%

Так, мэр рассказал, что в трехэтажном здании площадью свыше 21 тысячи «квадратов» будут размещены 12 функциональных зон. Таким образом, посетителям предложат занятия по хоккею, фигурному катанию, плаванию, шахматам, хореографии и ритмической гимнастике, а также единоборствам, экстремальным видам спорта и скалолазанию.

Собянин подчеркнул, что здание уже подключено к централизованным коммуникациям, на ледовом поле готовы трибуны, а работы в зоне бассейнов завершены.

