Собянин готов ужесточить ограничения в Москве из-за коронавируса
Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил о готовности усилить режим ограничений из-за коронавируса, если того потребует ситуация. Об этом градоначальник заявил в эфире программы «Опасный вирус 4» на телеканале «Россия-1».
По словам Собянина, главным способом ужесточения мер станет сокращение выдачи цифровых пропусков. Таким образом будет уменьшен поток людей на дорогах и в метро. Как подчеркнул мэр, никаких поблажек не будет до тех пор, пока отмечается рост инфицирования COVID-19. Если этого не делать, на систему здравоохранения мегаполиса ляжет излишне большая нагрузка, подчеркнул Собянин.
Ранее федеральный оперативный штаб сообщил, что за последние сутки в России выявлено 9623 новых случая инфицирования коронавирусом. Наибольшее число новых заразившихся по-прежнему приходится на Москву - 5358.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru