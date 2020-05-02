Собянин готов ужесточить ограничения в Москве из-за коронавируса

Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил о готовности усилить режим ограничений из-за коронавируса, если того потребует ситуация. Об этом градоначальник заявил в эфире программы «Опасный вирус 4» на телеканале «Россия-1».

По словам Собянина, главным способом ужесточения мер станет сокращение выдачи цифровых пропусков. Таким образом будет уменьшен поток людей на дорогах и в метро. Как подчеркнул мэр, никаких поблажек не будет до тех пор, пока отмечается рост инфицирования COVID-19. Если этого не делать, на систему здравоохранения мегаполиса ляжет излишне большая нагрузка, подчеркнул Собянин.

Ранее федеральный оперативный штаб сообщил, что за последние сутки в России выявлено 9623 новых случая инфицирования коронавирусом. Наибольшее число новых заразившихся по-прежнему приходится на Москву - 5358.

