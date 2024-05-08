Собянин: Гостями фестиваля «Пасхальный дар» стали более полумиллиона человек

Благотворительный фестиваль «Пасхальный дар» в Москве посетили более 500 тысяч человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения площадки фестиваля совместно с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

«Заканчивается пасхальный фестиваль в Москве. Полмиллиона жителей посетило. Огромное количество благотворительных фондов участвовало в этих мероприятиях», – сказал он.

В свою очередь патриарх Кирилл поздравил москвичей с праздником Святой Пасхи, а также отметил положительные изменения, произошедшие в Москве. По его словам, возрождение столицы совпало с мощным возрождением всей страны.

В 2024 году благотворительный фестиваль «Пасхальный дар» проходит в Москве в девятый раз. Участниками события стало около 60 благотворительных фондов. На площадке фестиваля функционировали пункты «Москва помогает», в которых каждый желающий мог пожертвовать вещи участникам спецоперации и жителям новых территорий.

Также на фестивале москвичи могли обменяться вещами, которые находятся в хорошем состоянии. Уточняется, что в подобном обмене приняло участие 850 человек. Дополнительно в 2024 году впервые был представлен специальный благотворительный проект «Четвероногий друг» для помощи бездомным животным.

В общей сложности в рамках фестиваля было продано 6 тысяч пасхальных куличей и кексов и 9 тысяч сувениров и подарков.

