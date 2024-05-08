Собянин: Гостями фестиваля «Пасхальный дар» стали более полумиллиона человек
Благотворительный фестиваль «Пасхальный дар» в Москве посетили более 500 тысяч человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения площадки фестиваля совместно с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
«Заканчивается пасхальный фестиваль в Москве. Полмиллиона жителей посетило. Огромное количество благотворительных фондов участвовало в этих мероприятиях», – сказал он.
В свою очередь патриарх Кирилл поздравил москвичей с праздником Святой Пасхи, а также отметил положительные изменения, произошедшие в Москве. По его словам, возрождение столицы совпало с мощным возрождением всей страны.
В 2024 году благотворительный фестиваль «Пасхальный дар» проходит в Москве в девятый раз. Участниками события стало около 60 благотворительных фондов. На площадке фестиваля функционировали пункты «Москва помогает», в которых каждый желающий мог пожертвовать вещи участникам спецоперации и жителям новых территорий.
Также на фестивале москвичи могли обменяться вещами, которые находятся в хорошем состоянии. Уточняется, что в подобном обмене приняло участие 850 человек. Дополнительно в 2024 году впервые был представлен специальный благотворительный проект «Четвероногий друг» для помощи бездомным животным.
В общей сложности в рамках фестиваля было продано 6 тысяч пасхальных куличей и кексов и 9 тысяч сувениров и подарков.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пародист Аскаров подтвердил сообщения о своей госпитализации
- Суд арестовал экс-министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии
- Адвокат: Замминистра Минобороны РФ меняют взятку порядка миллиарда рублей
- Силы ПВО уничтожили БПЛА в Белгородской области
- Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-замминистра обороны Иванова
- Гладков: Шесть сел в Шебекинском округе остались без света из-за обстрела ВСУ
- Летние корпоративы в этом году проведут почти половина российских компаний
- В Грозном открыли выставку трофейной техники из зоны СВО
- Бойца Ибрагима Исламова задержали за устроенное в Санкт-Петербурге ДТП
- Шолохов и блокадные дневники: Что читали россияне перед 9 мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru