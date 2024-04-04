Собянин: Городские службы принимают все меры по устранению последствий непогоды

Сильный ветер с перепадами температуры обрушился на Москву, из-за непогоды пострадали 17 человек, двое погибли. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, порывы ветра достигали более 21 м/c. Столичные власти своевременно приняли необходимые меры оповещения.

«Оперативно были закрыты крупные городские парки и другие открытые общественные места. Сообщения об опасности были на экранах города, табло оповещения Центра организации дорожного движения и других. Но, к сожалению, не обошлось без жертв. 17 пострадавших, двое из них погибли», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Мэр выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что получившим травмы оказывают необходимую медицинскую помощь. Столичные службы оперативно принимают меры по устранению последствий непогоды.

