Собянин: Фестиваль «Цветочный джем» в Москве начнется 1 сентября
Фестиваль «Цветочный джем» начнется в Москве 1 сентября и продлится до 1 октября. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в ходе осмотра площадки фестиваля «Московские сезоны» в районе Вешняки.
«Будем проводить «Цветочный джем» с 1 сентября. Это выставка дизайна, деревьев, кустарников, цветов. Чтобы хотя бы после ковидной истории немного город отошел», - сказал Сергей Собянин.
Согласно материалам пресс-службы мэрии и правительства города, фестиваль «Цветочный джем» продлится до 1 октября 2021 года.
Как отмечается в материалах пресс-службы столичной мэрии, фестивальная площадка на ул. Вешняковская, вл.16 была создана в декабре 2020 г. Этому предшествовало голосование жителей, которые высказались за организацию качественного досугового пространства на пустыре неподалеку от парка "Радуга" и Большого Графского пруда.
На фестивальных площадках можно будет не только полюбоваться дизайнерскими садами и сделать эффектные фото, но и попробовать летние десерты, а также блюда, приготовленные по оригинальным рецептам участниками гастрономической ярмарки "Лето в городе".
Фестиваль "Цветочный джем" будет проводиться с ограничениями, обусловленными текущей санитарно-эпидемиологической обстановкой.
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