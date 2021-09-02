Собянин: Фестиваль «Цветочный джем» в Москве начнется 1 сентября

Фестиваль «Цветочный джем» начнется в Москве 1 сентября и продлится до 1 октября. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в ходе осмотра площадки фестиваля «Московские сезоны» в районе Вешняки.

«Будем проводить «Цветочный джем» с 1 сентября. Это выставка дизайна, деревьев, кустарников, цветов. Чтобы хотя бы после ковидной истории немного город отошел», - сказал Сергей Собянин.

Согласно материалам пресс-службы мэрии и правительства города, фестиваль «Цветочный джем» продлится до 1 октября 2021 года.

Как отмечается в материалах пресс-службы столичной мэрии, фестивальная площадка на ул. Вешняковская, вл.16 была создана в декабре 2020 г. Этому предшествовало голосование жителей, которые высказались за организацию качественного досугового пространства на пустыре неподалеку от парка "Радуга" и Большого Графского пруда.

На фестивальных площадках можно будет не только полюбоваться дизайнерскими садами и сделать эффектные фото, но и попробовать летние десерты, а также блюда, приготовленные по оригинальным рецептам участниками гастрономической ярмарки "Лето в городе".

Фестиваль "Цветочный джем" будет проводиться с ограничениями, обусловленными текущей санитарно-эпидемиологической обстановкой.

