Собянин: Еще три городские поликлиники откроются 12 сентября после реконструкции
Восемь обновлённых зданий поликлиник открыто в преддверии Дня города в Москве после комплексной реконструкции по новому московскому стандарту. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«С 2020 года мы завершили реконструкцию 66 поликлиник по новому московскому стандарту. В преддверии Дня города открыли восемь обновленных зданий, три готовятся к открытию», — написал градоначальник в социальной сети «ВКонтакте».
Как отметил Собянин, 12 сентября первых посетителей примут реконструированные поликлиники в районах Митино, Нагатинский Затон и Хорошево-Мневники. Среди них городская поликлиника №180, филиал №3; детская городская поликлиника №91, филиал №3; детская городская поликлиника №94, филиал №2. В медучреждениях получают медицинскую помощь больше 80 тысяч человек.
Мэр подчеркнул, что по новому московскому стандарту в поликлиниках меняется практически все — от фасада до коммуникаций и вентиляции.
«Для комфорта и качественного обслуживания посетителей оснастили здания новейшим оборудованием, создали удобные зоны ожидания и комфортные комнаты отдыха для медиков, продумали навигацию, преобразили территории около медучреждений. Еще в 135 зданиях сейчас идут строительно-монтажные работы. В следующем году планируем завершить программу реконструкции поликлиник», - подчеркнул Собянин.
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