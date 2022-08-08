Собянин: Дворец спорта «Некрасовка» планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году

Дворец спорта «Некрасовка» в составе одноименного транспортно-пересадочного узла предполагается открыть в 2023 году. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин во время ознакомления с ходом работ на будущем спортивном объекте.

Как отметил градоначальник, в районе Некрасовка со 100 тысячами жителей до сих пор не было ни одного спортивного объекта. Для исправления ситуации было принято решение о возведении трёхэтажного дворца спорта с ледовой ареной, двумя бассейнами, игровыми, тренажёрными, гимнастическими и хореографическими залами, а также залом единоборств

Кроме того, в физкультурно-оздоровительном комплексе оборудуют зал для занятий скалолазанием и экстремальными видами спорта, скейт-парк, шахматный клуб, конференц-зал и кафе. На прилегающей территории будут обустроены площадки для занятий воркаутом, футболом, волейболом и баскетболом.

На сегодня строительная готовность дворца спорта составляет 80%. Застройщик подтвердил, что строительство планируется закончить в текущем году, а в первом квартале 2023 года ФОК уже передадут в эксплуатацию.

