Собянин: Дворец спорта «Некрасовка» планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году
Дворец спорта «Некрасовка» в составе одноименного транспортно-пересадочного узла предполагается открыть в 2023 году. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин во время ознакомления с ходом работ на будущем спортивном объекте.
Как отметил градоначальник, в районе Некрасовка со 100 тысячами жителей до сих пор не было ни одного спортивного объекта. Для исправления ситуации было принято решение о возведении трёхэтажного дворца спорта с ледовой ареной, двумя бассейнами, игровыми, тренажёрными, гимнастическими и хореографическими залами, а также залом единоборств
Кроме того, в физкультурно-оздоровительном комплексе оборудуют зал для занятий скалолазанием и экстремальными видами спорта, скейт-парк, шахматный клуб, конференц-зал и кафе. На прилегающей территории будут обустроены площадки для занятий воркаутом, футболом, волейболом и баскетболом.
На сегодня строительная готовность дворца спорта составляет 80%. Застройщик подтвердил, что строительство планируется закончить в текущем году, а в первом квартале 2023 года ФОК уже передадут в эксплуатацию.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,7 млн+17 862 / сут.
Умерли
383 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+8 721 / сут.
- Собянин: Дворец спорта «Некрасовка» планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году
- Путину подарили шоколад «Алёшка»
- Собянин: МСД будет продлен до федеральной трассы «Москва-Казань»
- Онищенко призвал ревакцинироваться от коронавируса
- Собянин: Индустриальный парк «Руднево» на востоке Москвы построят до конца года
- Шольц исключил запуск «Северного потока — 2» даже на фоне нехватки газа
- Группа «Би-2» опровергла сообщения о «тайном отъезде» из России
- При крушении частного самолёта в Коми погибли трое
- Выявленным новым генипавирусом в Китае заразились десятки человек
- «До 500 тысяч рублей»: Названы самые востребованные промышленные профессии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru