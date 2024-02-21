Собянин: Движению «Мосволонтер» исполнилось 10 лет

Объединяющему волонтерское движение ресурсному центру «Мосволонтер» исполнилось 10 лет. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

«Помогать нуждающимся детям и пожилым, участвовать в поисках потерявшихся людей, заботиться о животных в приютах, включаться в проведение общественных и спортивных мероприятий – естественная потребность многих людей. Чтобы помочь найти применение этой огромной энергии добра, в 2014 году мы создали ... центр по развитию и поддержке волонтерского движения "Мосволонтер"», – указал градоначальник.

Как отметил Собянин, в активе центра 12 направлений: событийное, социальное, культурное, экологическое, патриотическое, спортивное, инклюзивное, корпоративное, зооволонтерство, медиаволонтерство, волонтерство в сферах охраны здоровья и общественной безопасности. Мэр напомнил, что активисты принимали участие в шествиях «Бессмертного полка», Чемпионате мира по футболу 2018 года, крупнейших спортивных состязаниях, форумах и выставках. Во время пандемии волонтеры помогали медикам в больницах, доставляли продукты и лекарства горожанам.

Кроме того, сейчас свыше 14,4 тысячи добровольцев помогают участникам специальной военной операции и жителям новых регионов: за два года нуждающимся направили более 1,3 тысячи тонн жизненно важных грузов. По словам Собянина, в текущем году столичные волонтеры будут помогать в организации международных «Игр будущего».

Пообщаться и обменяться опытом активисты могут в волонтерских центрах «Доброе место». Уже более 80 тысяч человек стали слушателями специальных программ по развитию компетенций и навыков.

«Базовые знания о волонтерстве москвичи изучают на курсе "Включайся!". А программа "Обучай", напротив, рассчитан на тех, кто чувствует в себе потенциал делиться знаниями с другими людьми. Параллельно запустили восемь онлайн-курсов по основам добровольчества, социальному проектированию и различным направлениям волонтерской деятельности», – подчеркнул Собянин.

Мэр добавил, что волонтерство объединяет более 1,22 млн горожан, которые дарят москвичам свою поддержку, энергию и участие.

