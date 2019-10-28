Собянин: две трети горожан считают Москву безопасным городом

Около 75% москвичей считают столицу России безопасным местом. Такие данные социсследования привёл мэр Москвы Сергей Собянин на общегородском расширенном совещании «Профилактика правонарушений». При этом, как отметил градоначальник, всего несколько лет назад безопасным считали Москву не более трети опрошенных горожан.

По словам Собянина, в положительных сдвигах есть большая заслуга правоохранительных органов, обеспечивающих порядок в мегаполисе. Мэр выразил благодарность правоохранителям за профессиональную и слаженную работу по охране общественного порядка.

Собянин, в частности, обратил внимание на ситуацию с несогласованными митингами минувшим летом, которые, по его словам, не привели к таким тяжелым последствиям, как это произошло в ряде зарубежных городов, отмечает АГН «Москва». По оценке мэра, это не заслуга организаторов акций, а правоохранителей, которые обеспечили порядок на улицах.

