Собянин: Доступность высокотехнологичной медицинской помощи в Москве возросла в разы

Доступность высокотехнологичной медицинской помощи в Москве увеличилась почти в шесть раз. Об этом заявил кандидат в мэры столицы Сергей Собянин в ходе встречи со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе на Покровке.

«По показателям медицины, здравоохранения Москва вполне занимает достойное место не только в России, но и в мире», – отметил градоначальник.

В частности, младенческая смертность в городе за последние годы снизилась почти в 2,5 раза.

Также столица успешно внедряет новый стандарт поликлиник.

«Начинали с проекта, что нам надо делать 50 (поликлиник), потом – 100 поликлиник, постройки 50–60-х годов, потом пришли к пониманию, что и этого мало – сдали проект на 200 поликлиник», — поделился Собянин.

Программу планируют закончить в сентябре-октябре текущего года. Еще в 140 зданиях будет проведена реконструкция. В результате всю поликлиническую сеть Москвы полностью модернизируют для соответствия самым лучшим мировым стандартам.

