Собянин: Доступность высокотехнологичной медицинской помощи в Москве возросла в разы
Доступность высокотехнологичной медицинской помощи в Москве увеличилась почти в шесть раз. Об этом заявил кандидат в мэры столицы Сергей Собянин в ходе встречи со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе на Покровке.
«По показателям медицины, здравоохранения Москва вполне занимает достойное место не только в России, но и в мире», – отметил градоначальник.
В частности, младенческая смертность в городе за последние годы снизилась почти в 2,5 раза.
Также столица успешно внедряет новый стандарт поликлиник.
«Начинали с проекта, что нам надо делать 50 (поликлиник), потом – 100 поликлиник, постройки 50–60-х годов, потом пришли к пониманию, что и этого мало – сдали проект на 200 поликлиник», — поделился Собянин.
Программу планируют закончить в сентябре-октябре текущего года. Еще в 140 зданиях будет проведена реконструкция. В результате всю поликлиническую сеть Москвы полностью модернизируют для соответствия самым лучшим мировым стандартам.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Маск: Цукерберг отказался от поединка в Колизее
- Здания школы и ДК повреждены при обстреле села Куршановичи под Брянском
- Первое судно вышло из Одессы по открытому Украиной временному коридору
- Пилот авиакомпании Latam умер во время полета из США в Чили
- Актер из «Игры престолов» Даррен Кент умер в возрасте 36 лет
- «Коммерсантъ»: МВД попросило доступ к электронным устройствам до разрешения суда
- Жителя Приангарья заподозрили в работе на разведку Украины
- Бывший финский депутат заявил, что Финляндия вряд ли долго пробудет в НАТО
- В Грузии группу The Killers освистали за приглашение российского барабанщика
- Forbes: ВСУ бросили на фронт последнее крупное подразделение
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru