Собянин доложил Путину об инновациях в московском здравоохранении
В Москве за последние пять лет построили 200 поликлиник. Об этом президенту России Владимиру Путину рассказал мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра московского Центра диагностики и телемедицины. Трансляцию встречи демонстрировал телеканал «Москва 24».
По словам мэра, за последние годы в городе реконструировали и построили два миллиона квадратных метров медицинских объектов. Также обновили и медоборудование.
«В настоящее время мы обновили 50 тысяч единиц современной техники, это примерно половина всего объема, и 50 тысяч мы обновим в ближайшие годы», – добавил Собянин.
По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, Московский Центр диагностики и телемедицины стал одним из самых крупных в мире телерадиологических центров, предназначенных для описания и контроля качества лучевых исследований. На данный момент в нем работает около 400 врачей-рентгенологов городских поликлиник. В 2023 году в медучреждении выполнили описание пяти миллионов исследований.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru