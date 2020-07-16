Собянин: До конца года в Москве будет около 600 электробусов
В Москве продолжается обновление средств общественного транспорта: за полгода на столичные дороги вышли 362 новых автобуса, 40 трамваев и 132 электробуса, а к концу года городской парк электробусов увеличится до 600 единиц. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» написал мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, такого количества электробусов нет «ни в одном европейском мегаполисе».
Градоначальник также отметил, что в июне завершилась замена всех поездов Таганско-Краснопресненской линии метро на новые, и теперь уже по трём веткам столичной подземки ходят только составы «Москва». Внедрённые в метро современные системы обработки и очистки воздуха теперь появятся и в наземном общественном транспорте, добавил он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru