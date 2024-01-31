Собянин: До конца года Москва получит еще 800 электробусов
Мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте рассказал о работе Центра по производству электробусов.
Он отметил, что Москва находится на первом месте по количеству электробусов - столица насчитывается более 1400 машин, которые обслуживают почти 120 маршрутов.
«До конца года в Москву поставят еще более 800 машин, из них более 600 – ПАО «КАМАЗ». При заказах таких объемов финальную сборку логично было разместить в непосредственной близости от места эксплуатации. Поэтому весной 2021 года совместно с ПАО «КАМАЗ» мы открыли Центр по производству электробусов на территории Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода», – написал Собянин.
Центр дал столице 500 рабочих мест, отметил мэр. Там за неполные три года были собраны около 500 новейших моделей электробусов, из них больше 350 - в прошлом году. Отличие новых моделей от более ранних в том, что они могут дольше обходиться без подзарядки, а в салоне используется адаптивное освещение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru