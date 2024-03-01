Собянин: В Московском авиацентре появилась техника для ремонта вертолетов
В Московском авиацентре появились две уникальные машины для ремонта вертолетов в полевых условиях, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Среди новой техники передвижная мастерская с необходимым оборудованием и жилым модулем для специалистов, созданная на базе КаМАЗ. Также кран-манипулятор, изготовленный на базе «Урала», который позволит перевозить и устанавливать тяжелые компоненты.
«Обе машины созданы в соответствии с проектами, разработанными сотрудниками Московского авиацентра», – добавил Собянин.
По словам мэра, ранее проведение подобных работ без автокрана было невозможно, его приходилось заказывать в других организациях, что увеличивало простой вертолета. Новая техника существенно ускорит процесс обслуживания и ремонта вне аэродрома.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru