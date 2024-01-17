Собянин: Для московских школьников создали 42 виртуальные лаборатории

Библиотека «Московской электронной школы» (МЭШ) предлагает более 1,6 миллиона единиц образовательного контента, сообщил в блоге на своем персональном сайте мэр столицы Сергей Собянин.

«Библиотека «Московской электронной школы» – уникальное собрание учебных материалов, созданное трудами московских учителей и ведущих разработчиков образовательного контента», – добавил он.

Среди контента МЭШ сценарии уроков, электронные учебники, интерактивные приложения, тестовые задания, произведения художественной литературы, а также видеоуроки и виртуальные лаборатории. Они в отличие от обычных школьных позволяют проводить эксперименты онлайн. Постоянно в доступе в любом месте и в любое время, не требуют специального дорогостоящего оборудования и расходных материалов. При этом по наглядности опыты в виртуальных лабораториях мало отличаются от аналогичных опытов в реальности.

Первую виртуальную лабораторию МЭШ открыли в 2019 году. На данный момент ученикам Москвы доступны 42 лаборатории по семи школьным предметам. Как сообщил Собянин, ими воспользовались более 4,4 миллиона раз.

Одной из популярных стала лаборатория по технологии «Моделирование роботов» для учащихся 7–11 классов в этом учебном году использовали уже 65,2 тысяч раз. Среди уникальных возможностей – создание собственных испытательных полигонов из набора интерьерных и конструктивных элементов. Лаборатория также служит площадкой для проведения интеллектуальных соревнований. В 2023 году на ее базе прошел интеллектуальный турнир «КИБЕР-БОЙ 3.0», в котором приняло участие более 1,5 тысячи школьников.

Также мэр Москвы выделил лабораторию «МЭШ.Информатика» для учащихся 5–11 классов, в которой зафиксировано почти 88 тысяч обращений. В ней доступны 12 наиболее распространенных языков программирования с любого устройства, в том числе смартфона. Лаборатория позволяет новичкам освоить азы программирования. Продвинутые пользователи используют ее для подготовки к олимпиадам и экзаменам.



