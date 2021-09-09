Собянин: Через два года в Москве будет сформирован новый транспортный каркас
Через два года в столице будет сформирован новый транспортный каркас, который позволит разгрузить центральные улицы и вылетные магистрали, а также улучшит экологическую ситуацию. В его основу лягут четыре хордовые магистрали, рассказал Сергей Собянин в интервью «Комсомольской правде».
Отмечается, что полностью завершено строительство Северо-Западной хорды, а на Северо-Восточной открыли самый сложный участок, соединяющий Открытое и Ярославское шоссе.
«Северо-Восточная хорда — самая большая и эффективная. Она соединяет семь крупных городских проспектов, 15 дорог. Начинается от платной дороги на Санкт-Петербург и идет до будущей новой дороги на Нижний Новгород и Казань (в районе Некрасовка). Вся магистраль от Бусиновки до Некрасовки будет готова в 2022 году. В 2022–2023 годах мы ее продолжим до строящейся дороги на Казань. Думаю, в 2023 году она уже выйдет до ЦКАД», - отметил глава города.
По его словам, активная работа ведется и на Южной рокаде, большую часть которой уже построили. На данный момент ведется реконструкция улицы Верхние Поля, а в 2023 году специалисты завершат строительство развязки на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотней, и тогда дорога будет полностью готова.
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