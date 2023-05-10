Метро до Троицка протянут через 5-6 лет

Заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что метро до Троицка протянут в 2028-2029 году.

«На первом этапе, к 2025 году, запустим участок от станции «ЗИЛ» до «Коммунарки»», - сказал Бочкарев.

Он отметил, что строительные работы уже развернуты на нескольких участках Троицкой линии. Первый участок готов на 65 процентов, а второй находится на стадии проектирования.

Программу развития транспортной инфраструктуры Москвы назвал очень эффективной декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгения Михайленко.

«Это в значительной степени, способствует эффективному развитию периферийных районов столицы», - сказал эксперт.

В 2022 году в Москве была запущена Большая кольцевая линия метро.



