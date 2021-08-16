Собянин: Большой Каменный мост полностью открылся после капремонта

В Москве Большой Каменный мост (БКМ) полностью открылся после капитального ремонта. Об этом сообщил мэр столицы на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, работы продлились 14 месяцев, без остановки движения транспорта и пешеходов.

«Мы постарались закончить работы намного раньше срока, поскольку БКМ - ключевая транспортная артерия в центре», - рассказал он.

При этом Собянин заметил, что это был первый капремонт моста с момента его постройки в 1938 году.

Он также отметил, что завершается благоустройство четырех набережных и Репинского сквера на острове Балчуг, готовится к открытию дом культуры, все это можно увидеть с Большого Каменного моста.

По словам градоначальника, капитальный ремонт Большого Каменного моста проходил в рамках программы по повышению надежности инженерных сооружений города.

Так, за последние годы город обновил несколько сотен мостов, тоннелей и пешеходных переходов.

