Собянин: Большой Каменный мост полностью открылся после капремонта
В Москве Большой Каменный мост (БКМ) полностью открылся после капитального ремонта. Об этом сообщил мэр столицы на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
По его словам, работы продлились 14 месяцев, без остановки движения транспорта и пешеходов.
«Мы постарались закончить работы намного раньше срока, поскольку БКМ - ключевая транспортная артерия в центре», - рассказал он.
При этом Собянин заметил, что это был первый капремонт моста с момента его постройки в 1938 году.
Он также отметил, что завершается благоустройство четырех набережных и Репинского сквера на острове Балчуг, готовится к открытию дом культуры, все это можно увидеть с Большого Каменного моста.
По словам градоначальника, капитальный ремонт Большого Каменного моста проходил в рамках программы по повышению надежности инженерных сооружений города.
Так, за последние годы город обновил несколько сотен мостов, тоннелей и пешеходных переходов.
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