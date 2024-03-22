Собянин: Более 28 тысяч московских школьников учатся в кадетских классах
Почти 80 тысяч жителей Москвы участвуют в общественно-государственном «Движении первых». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Как отметил градоначальник, гражданско-патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти является одним из важнейших направлений образования.
«Больше 28 тыс. ребят учатся в кадетских классах Москвы. В "Движении первых" участвуют свыше 79,5 тыс. горожан. В "Юнармии" – больше 45 тыс. школьников», – написал Собянин в Telegram-канале.
Мэр напомнил, что в столице реализуются проекты «Мой героический район», «Фронтовые театры в годы Великой Отечественной войны», «Вместе о Победе», проводятся различные образовательные, культурные и спортивные мероприятия. Кроме того, в школах города действуют свыше 1,1 тысячи музейных комплексов и музеев. Более тысячи воинских захоронений, памятников и обелисков в честь героев войн находятся под патронатом учеников и педагогов школ и колледжей Москвы.
Собянин подчеркнул, что столица продолжит и дальше работать в этом направлении вместе с педагогами.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Укргидроэнерго» сообщила о пожаре на ДнепроГЭС после взрывов
- Гладков: При обстреле Белгорода погибла женщина
- Центробанк отозвал лицензию у «Банка Стрела»
- Появилось фото горящей дамбы ДнепроГЭС в Запорожье
- Над Белгородской областью уничтожили восемь реактивных снарядов РСЗО «Вампир»
- Мэр Харькова заявил о 15 взрывах в городе и перебоях со светом
- В Новороссийске отменили концерт группы, исполняющей песни Арбениной и Земфиры
- Сочи примет на реабилитацию детей из Белгородской области
- СМИ: Chanel сокращает число магазинов в России
- Посол в Токио заявил о «точке невозврата» в отношениях России и Японии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru