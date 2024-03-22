Собянин: Более 28 тысяч московских школьников учатся в кадетских классах

Почти 80 тысяч жителей Москвы участвуют в общественно-государственном «Движении первых». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, гражданско-патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти является одним из важнейших направлений образования.

«Больше 28 тыс. ребят учатся в кадетских классах Москвы. В "Движении первых" участвуют свыше 79,5 тыс. горожан. В "Юнармии" – больше 45 тыс. школьников», – написал Собянин в Telegram-канале.

Мэр напомнил, что в столице реализуются проекты «Мой героический район», «Фронтовые театры в годы Великой Отечественной войны», «Вместе о Победе», проводятся различные образовательные, культурные и спортивные мероприятия. Кроме того, в школах города действуют свыше 1,1 тысячи музейных комплексов и музеев. Более тысячи воинских захоронений, памятников и обелисков в честь героев войн находятся под патронатом учеников и педагогов школ и колледжей Москвы.

Собянин подчеркнул, что столица продолжит и дальше работать в этом направлении вместе с педагогами.

