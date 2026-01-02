Собянин: Более 28 млн гостей посетили ВДНХ в 2025 году
В 2025 году ВДНХ в Москве посетили свыше 28 млн человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, в прошлом году там провели более 1 тысячи 600 мероприятий, свыше 600 из которых были посвящены науке, культуре и искусству. Собянин рассказал, что их посетили более 50 тысяч человек.
Мэр уточнил, что среди главных событий 2025 года — завершение реставрации исторических павильонов, в том числе «Юных натуралистов», «Химии» и «Карелии». Кроме того, в прошлом году там состоялся VIII Международный фестиваль искусств «Вдохновение», который посетили 100 тысяч гостей, добавил Собянин.
Он напомнил, что в числе самых массовых спортивных мероприятий 2025 года были Международный день йоги, первый из серии массовых забегов — «Ночной ЗОбег — 2025», инклюзивный парный забег «Больше чем можешь» и другие. При этом, по словам Собянина, одним из самых популярных мест на ВДНХ зимой традиционно стал каток, площадь искусственного ледового покрытия которого составляет свыше 20 тысяч квадратных метров.
