Собянин: Более 150 тысяч пациентов получили медпомощь во флагманских центрах
Свыше 150 тысяч человек стали пациентами четырех флагманских центров в Москве, более 30 тысяч из них перенесли экстренные операции. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По словам градоначальника, теперь экстренная помощь оказывается в 1,5 раза быстрее.
«Например, на все обследования, постановку диагноза и определение тактики лечения в 70% случаев уходит всего два часа. Чуть больше 20% пациентов за это время получают необходимую медпомощь и выписываются домой», – написал Собянин в своем Telegram-канале.
При этом медики проводят порядка 15 обследований для точной постановки диагноза, каждое занимает в среднем 6,4 минуты.
Как отметил Собянин, в 2024 году 20 крупнейших многопрофильных взрослых больниц перейдут на работу по новому стандарту. Кроме того, в столице завершится строительство флагманских центров на базе больниц имени Буянова и имени Пирогова. Это позволит вывести оказание экстренной помощи в Москве на совершенно иной уровень.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru