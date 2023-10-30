Собянин: Благоустройство парка «Яуза» выполнено приблизительно на 90%
Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте заявил, что на данный момент благоустройство столичного парка «Яуза» выполнено приблизительно на 90%.
По его словам, было обустроено 20 спортивных площадок, где горожане смогут заниматься воркаутом, волейболом, баскетболом, настольным и большим теннисом. Специалистами была преображена территория у Ростокинского акведука, обновлена экотропа со стороны Олонецкого проезда, открыты смотровые площадки.
Градоначальник добавил, что также в парке установили новую садово-парковую мебель, обустроили велопарковки, инфостенды, перголы, скамейки и урны, опоры наружного освещения. Кроме того, был оборудован детский кластер площадью более 2,7 тысяч квадратных метров.
«Карусели, качели, качалки-балансиры и лазалки, канатная дорога и большая песочница... четыре детские площадки, соединенные между собой дорожками. Cпортивно-игровой комплекс также порадует детвору канатами и переходами разной степени сложности... обновили или создали 16 игровых зон для ребят разных возрастов», – уточнил Собянин.
Мэр добавил, что также в парке привели в порядок пять мостов через реку Яузу, организовали веломаршрут, обустроили три площадки для выгула и дрессировки собак, а также четыре голубятни.
Ранее Собянин поздравил коллектив Московского государственного Театра эстрады с окончанием комплексной реставрации исторического здания на Берсеневской набережной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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