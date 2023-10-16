Собянин: Благотворительному сервису на mos.ru исполнилось три года
16 октября 202309:34
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Teleram-канале рассказал, что благотворительному сервису на mos.ru исполнилось три года.
По его словам, за три года существования сервиса к нему присоединились 86 организаций и тысячи неравнодушных москвичей. Горожане могут поддержать экологические и научно-образовательные проекты, детей, пожилых и животных.
На благотворительность было отправлено уже более 250 тысяч пожертвований на сумму более 86 миллионов рублей. Градоначальник отметил, что сделать пожертвование можно даже без регистрации на портале.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru