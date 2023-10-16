Собянин: Благотворительному сервису на mos.ru исполнилось три года

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Teleram-канале рассказал, что благотворительному сервису на mos.ru исполнилось три года.

По его словам, за три года существования сервиса к нему присоединились 86 организаций и тысячи неравнодушных москвичей. Горожане могут поддержать экологические и научно-образовательные проекты, детей, пожилых и животных.

На благотворительность было отправлено уже более 250 тысяч пожертвований на сумму более 86 миллионов рублей. Градоначальник отметил, что сделать пожертвование можно даже без регистрации на портале.

