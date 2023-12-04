Собянин: Аллея Славы стала новым парадным входом на Воробьевы горы

Мэр российской столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал о благоустройстве Воробьевской набережной и Аллеи славы звезд зимних Олимпийских игр.

Так, один из самых востребованных проектов благоустройства этого года был успешно завершен. По словам Собянина, Воробьевская набережная является любимым местом отдыха и занятий спортом для многих жителей Москвы.

Собянин подчеркнул, что комфортнее стали также и пешеходные маршруты. Так, старое покрытие дорожек заменили гранитной плиткой, а также установили больше лавочек.

Мэр также уточнил, что прогулочный маршрут вдоль заказника «Воробьевы горы» после благоустройства набережной увеличился почти на три километра. Кроме того, у Воробьевых гор появился новый парадный вход – Аллея славы звезд зимних Олимпийских игр. Так, по пути от эскалаторной галереи к смотровой площадке и горнолыжному комплексу можно больше узнать о 15 зимних олимпийских видах спорта. При этом сейчас на Воробьевской набережной и Аллее славы высаживают деревья.

